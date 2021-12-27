Müdürümüz Tosunoğlu, Özel Eğitim Okullarımızda Kurulan Atölyelerde İncelemelerde Bulundu

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, özel eğitim uygulama okullarımızda yeni oluşturulan atölyeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe'yi ziyaret eden Müdürümüz Tosunoğlu, okulumuzun DOKAP desteğiyle yürüttüğü "Özel Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi" kapamında oluşturulan Duyu Bütünleme Odasını gezdi.

Burada Müdürümüz Tosunoğlu'na yapılan çalışmalar ve faaliyetler ile Duyu Bütünleme Odasının kurulumu süreci ve öğrencilerimize verilen eğitimler konusunda Okul Müdürü Ferhat Arslan tarafından bilgiler sunuldu.

Müdürümüz Tosunoğlu duyu bütünleme odası ve uygulama evinde eğitim gören özel çocuklarımızla bir araya gelerek onlarla bire bir ilgilenme fırsatı buldu. Sınıf içi faaliyetlerine katılarak gözlemlerde bulunurken, gelişim süreçlerine dair öğretmenlerimizden bilgiler aldı.

Daha sonra Giresun Özel Eğitim Uygulama Okuluna geçen Müdürümüz Tosunoğlu'na burada, Okul Müdürü Sinan Türkay tarafından yürütülen çalışmalar ile Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından okulumuz bünyesinde yeni oluşturulan atölyeler konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.

Giyim Üretim Teknolojileri atölyesi ile Yiyecek İçecek Hizmetleri atölyesini ziyaret eden Müdürümüz Tosunoğlu öğrencilerimizle bir arada bulunarak, eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Müdürümüz Tosunoğlu, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede; Nitelikli ve özverili eğitim kadromuzla özel çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için Sayın Valimiz Enver Ünlü'nün destekleriyle devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Bu vesileyle özel eğitim okullarımızda görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve personellerle öğrencilerimize ve ailelerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

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