Müdürümüz Tosunoğlu, Görele İlçesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Müdürümüz Tosunoğlu, Görele İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Müdürümüz Tosunoğlu, Görele İlçesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu Görele İlçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

GÖRELE, GİRESUN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu Görele İlçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 25 Aralık 2021 Cumartesi gerçekleşen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut ta yer aldı.

Görele Halk Eğitimi Merkezi binasında kurulumu devam eden e-sınav merkezini inceleyen ve fiziki mekanları yerinde gözlemleyen Müdürümüz Tosunoğlu'na ve gelinen durum konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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