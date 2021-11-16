Müdürümüz Tosunoğlu, Dereli İlçesinde Eğitim Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, eğitim-öğretim yılı başından bugüne kadar yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere gerçekleştirdiği paylaşım toplantılarına Dereli İlçesiyle devam etti.

15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10. 00' da Dereli Anadolu Lisesinde yapılan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu'nun başkanlığında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bal ile Dereli İlçe Milli Eğitim yöneticileri, okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu toplantının açılışında; Salgın nedeniyle Dereli ilçesindeki okul ve kurum yöneticilerimizle uzun bir aradan sonra yüz yüze olarak toplanma fırsatı bulduğumuzu belirterek, bu toplantılarla hem tanışma, hem de ihtiyaç ve aksaklıkların giderilerek başarının artırılması için birliktelik oluşmasının amaçlandığını dile getirdi.

Daha sonra İlçe Eğitim Müdürü Ağabey Tanış tarafından, Dereli ilçesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunum yapıldı.

Toplantının devamında Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu tarafından ilçe ve okul müdürlerine; Akademik Başarının Artırılması kapsamında LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesi, okullarda ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK)'larda EBA içeriklerinin ve Bakanlığımızca açıklanan Yardımcı Kaynakların kullanımına özen gösterilmesi, salgın döneminin etkilerini bir an önce gidermek üzere öğrenciler tarafından güçlük çekilen kazanımların tespit edilmesi ve telafisinin yapılması, sınıf içi ve ders dışı öğrenme ortamları, öğretmen-öğrenci devamsızlığının azaltılması, kaynaştırma öğrencileri, telefonla veya çevrim içi olarak Veli görüşmeleri gerçekleştirilmesi, sosyal-kültürel etkinlikler, TÜBİTAK vb. projeler-yarışmalar, özel gün ve haftalara dair çalışmalar, okuma yazma kursları, okul pansiyonlarımızın durumu ve denetimi, Taşımalı Eğitim araçları ve yemeklerinin kontrol ve denetimleri, özel okul servis araçlarının denetimleri, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması konuları başta olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili birçok konuda paylaşım ve değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe, okul ve kurumların faaliyetlerini yürütürken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önemli hatırlatmalar yapıldı.

Müdürümüz Tosunoğlu toplantıda müdürlerimize, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olması ve başarılı geçmesi dileğinde bulunurken, yüz yüze eğitimin sağlıklı ve verimli bir şekilde devamı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede dikkat edilmesinin bir kez daha altını çizdi.

Çocuklarımıza kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulması ve salgın nedeniyle eksikliği hissedilen konularda gerekli kazanımların sağlanması, bu sayede okul, ilçe ve il başarısını yükselmesi için ilçe yöneticilerimizin, okul müdürleri ve tüm öğretmenlerimizle birlikte ekip ruhu içerisinde hareket ederek gereken özveri ve gayreti göstereceklerine inandığını belirtti. Dereli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde tüm eğitim camiasına yapacakları özverili çalışmalar için şimdiden başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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