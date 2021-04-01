Mudurnulu kadınlar, kooperatif çatısı altında yaptıkları yöresel ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor
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Mudurnulu kadınlar, kooperatif çatısı altında yaptıkları yöresel ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnulu kadınlar, kooperatif çatısı altında yaptıkları yöresel ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yaptıkları yöresel ürünlerin satışıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yaptıkları yöresel ürünlerin satışıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da kadınlar, hem ilçeyi tanıtmak hem de evlerinde yaptıkları el işi ve yöresel ürünleri satarak gelir elde etmek için kooperatif kurdu.

Kadınlar, Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında, yaptıkları tarhana, erişte, makarna, baklava ve börek gibi yöresel lezzetler ile el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuyor.

Kooperatif Başkanı Nazan Astarcı, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleriyle ünlü olduğunu belirterek, "Mudurnu'da yaşayan hanımlar olarak, Ahilik kültürünün mutfağımıza, evimize yansıması olan ürünleri yapıp birlik ve beraberlik içinde çarşımıza renk katmayı hedefledik. Şu anda az sayıda arkadaşımızla başladığımız işimizi zaman içerisinde geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yöresel ürünleri hem satış ofisinde hem de internet üzerinden satışa sunduklarını dile getiren Astarcı, "Burada sadece geçmişten kalan ürünleri değil, kaybolmakta olan, daha önce büyüklerimizin kullandığı, ürettiği tohumları, bitkileri, yaptıkları çeşitli ürünleri de yeniden canlandırarak, modernize ederek satıyoruz. Mudurnu'nun tanıtımını yaparken ev bütçesine de katkıda bulunmak istiyoruz. Mudurnu'nun o eski birlik ve beraberlik içindeki çarşısını yeniden canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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