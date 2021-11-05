Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi - Haberler
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Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis bulutunun havadan drone ile görüntülenmesi BOLU - Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis bulutunun havadan drone ile görüntülenmesi BOLU - Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.

Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi

Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi

Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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