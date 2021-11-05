Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis bulutunun havadan drone ile görüntülenmesi BOLU - Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mudurnu Ovası'nı kaplayan sis bulutunun havadan drone ile görüntülenmesi BOLU - Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.