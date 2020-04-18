Mudurnu ormanlarında damga çalışmaları başladı Bolu'nun Mudurnu ilçesinin ormanlarında damga çalışmaları başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin ormanlarında damga çalışmaları başladı.

Mudurnu Orman İşletmesinde göreve başlayan sözleşmeli mühendis ve orman muhafaza memurlarına verilen damga eğitimleri tamamlandı.

Mudurnu Orman İşletme Şefliğine atanan 43 orman muhafaza memuru ile 6 sözleşmeli orman muhafaza memuruna ilk eğitimin verilmesinin ardından boylama ve mesahanın nasıl yapılacağı, üretim belgeleri ve nakliye tezkerelerinin nasıl tanzim edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin ardından araziye çıkan orman görevlileri, Uluçay ve Almacık şefliklerinde yeni emvallerin damga işlemini tamamladı.

Kaynak: AA