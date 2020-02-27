Mudurnu-Nallıhan kara yolundaki heyelan temizleme çalışmaları

27.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:24

Mudurnu'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Mudurnu-Nallıhan kara yolunu kullanan köylüler için alternatif güzergah belirlendi.

Alınan ilgiye göre, Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkinde 6 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol güzergahında bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar, ulaşım sağlamak için çok uzun bir yol kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek özel idare ve kara yolları ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen kara yolları, özel idare ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, heyelan olan alanda incelemede bulundu.

Kara yolları ekipleri tarafından belirlenen alternatif güzergahı kullanan köylülerin ilçeye gidip gelmek için yaklaşık 15 kilometre daha fazla yol kat ettiğini tespit ederek, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolundan bölgedeki köylere ulaşımın sağlanması için daha önceden orman işlerinde kullanılmak üzere yapılan bir yolun alternatif olarak ulaşıma açılabileceğini belirledi.

Bölgeye gönderilen orman bölge müdürlüğüne bağlı iş makineleri belirlenen yolda iyileştirme çalışmasına başladı.

Yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılacak alternatif yoldan 100. Yıl, Hüsamettindere, Uzunçam, Çamurluk, Taşcılar ve Tımaraktaş köylerinde yaşayan vatandaşların istifade edeceği öğrenildi.

Olay

Mudurnu-Nallıhan kara yolunda 6 Şubat tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle, yol ulaşıma kapanmıştı. Yapılan temizleme çalışmasının ardından bölgedeki heyelan riskinin devam ettiğini belirleyen kara yolları ekipleri, yolu tamamen kapatarak, ulaşımın Göynük-Taraklı güzergahına yönlendirmişti.

Bölgeye gelen iş makineleri ise heyelan riskinin devam ettiği Aynalıkaya mevkinde temizleme çalışmasına başlamıştı.

Kaynak: AA