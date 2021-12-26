Mudurnu-Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bolu'da beyaz örtüyle kaplanan Mudurnu- Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ile Ankara arasındaki mesafeyi yaklaşık 40 kilometre düşüren kara yolundaki Aynalıkaya mevkisi, yağan karın ardından beyaza büründü.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu anlarda sürücülerin zorlandığı güzergah, drone ile de görüntülendi.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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