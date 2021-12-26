Mudurnu-Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor - Haberler
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Mudurnu-Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

Mudurnu-Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'da beyaz örtüyle kaplanan Mudurnu-Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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İSTANBUL (AA) - Bolu'da beyaz örtüyle kaplanan Mudurnu- Nallıhan kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ile Ankara arasındaki mesafeyi yaklaşık 40 kilometre düşüren kara yolundaki Aynalıkaya mevkisi, yağan karın ardından beyaza büründü.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu anlarda sürücülerin zorlandığı güzergah, drone ile de görüntülendi.

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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