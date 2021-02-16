Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor
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Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor

16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:05
Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor

Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Mudurnu - Nallına kara yolu Aynalıkaya mevkiinde araçlarında kış lastiği olamayan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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