Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor

Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Mudurnu - Nallına kara yolu Aynalıkaya mevkiinde araçlarında kış lastiği olamayan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin