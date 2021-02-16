Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor
16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:05
Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Mudurnu - Nallına kara yolu Aynalıkaya mevkiinde araçlarında kış lastiği olamayan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin