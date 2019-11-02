Mudurnu Kaymakamı Yelek'in ziyaretleri

02.11.2019 14:12

Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede bulunan tarihi mekanlarla esnafı ziyaret etti.

Mudurnu'da göreve yeni başlayan Yelek, ilçe esnafıyla tanışmak için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Esnafı tek tek ziyaret ederek tanışan Yelek, daha sonra tarihi yapılarla konakları da ziyaret etti.

Yelek, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ilçe olan Mudurnu için burada duracağım süre içinde Mudurnu'yu nereden nereye getirdiğimizi görmek istiyorum. Birlikte çalışarak sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: AA