Mudurnu ilçesinde asfalt çalışması
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Mudurnu ilçesinde asfalt çalışması

Mudurnu'da ilçe merkezindeki yolların asfalt çalışması başlatıldı.

06.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:46

Mudurnu'da ilçe merkezindeki yolların asfalt çalışması başlatıldı.

Mudurnu Belediye Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl alt yapı çalışmalarından dolayı yapılamayan asfalt işinin yapımına başladı.

Bolu Belediyesi'nin destek verdiği asfaltlama çalışması kapsamında 1.,2. ve 3. TOKİ yolundan yolun kod farkı dürüşülerek sıcak asfalt atılmaya başlandı.

İlçenin tarihi yapıları içinde yer alan Yıldırım Beyazıt Caminin yanında ise yolda bulunan dolgu tamamen kaldırıldı.

Kod farkını ayarlamak için yıllardır kesme ve parke taşının kullanıldığı yol daha da aşağıya çekilerek asfalt dökülüyor.

Mudurnu ilçesinde asfalt çalışması

Kaynak: AA

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