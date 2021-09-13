Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi - Haberler
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Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

AA / İlhami Çetin - Haberler | Kültür Sanat
Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

Mudurnu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Beşkavaklar mevkisinde dört gün süren panayır, çevre ilçelerden ve kentten yoğun ilgi gördü.

Panayırda çocuklar su kayağı, gondol, tostos, atlıkarınca ve şişme tırmanma aparatı gibi oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Kurulan stantlardan alışveriş yapan vatandaşlar da evlerinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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