Mudurnu hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı
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Mudurnu hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmet vermeye başladı.

Mudurnu hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı
08.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:41

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı bulunan ilçe girişindeki hayvan pazarı, yasakların kalkmasının ardından yeniden hizmete girdi. Hayvanlarını satmak ve hayvan almak için gelen vatandaşlara Mudurnu Belediyesi ekiplerince maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyır. Pazar yerinde vatandaşlara dezenfektan da dağıtan belediye ekipleri, sosyal mesafeye uyulması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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