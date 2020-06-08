Mudurnu hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmet vermeye başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı bulunan ilçe girişindeki hayvan pazarı, yasakların kalkmasının ardından yeniden hizmete girdi. Hayvanlarını satmak ve hayvan almak için gelen vatandaşlara Mudurnu Belediyesi ekiplerince maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyır. Pazar yerinde vatandaşlara dezenfektan da dağıtan belediye ekipleri, sosyal mesafeye uyulması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA