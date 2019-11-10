Mudurnu'dan kısa kısa

10.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56

Sürücünün aracını polis memurunun üzerine sürmesi ve kaçması Bolu'nun Mudurnu ilçesinde açılan halk eğitim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Atatürk Kültür Merkezinde ilkokul öğrencilerine yönelik açtığı resim ve gitar kurslarına çok sayıda öğrenci katılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla açılan kurslara katılan öğrenciler, resim ve gitar kurslarının yanı sıra, masa tenisi ve dart gibi sportif faaliyetler de yapıyor.

Buradaki etkinliklerde hem güven kazanarak daha sosyal olması sağlanan öğrenciler hem de boş vakitlerini değerlendirme imkanı buluyor.

Aracını polisin üzerine sürerek kaçan sürücü alkollü çıktı

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil polis memuru, trafiğin sıkışmasına neden olan bir otomobile müdahale etti.

Bir polis memuru sürücüden evraklarını isterken diğeri ise aracın önünde beklediği esnada, otomobil sürücüsü aracını yolda bekleyen polis memurunun üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri, Bahattin Akman idaresindeki 81 BV 010 plakalı otomobili ilçe merkezi girişinde durdurdu.

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 300 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan bin lira idari para cezası verilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA