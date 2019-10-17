Mudurnu'dan kısa kısa

17.10.2019 12:22

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Koğucak köyü civarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri 6 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin Koğucak köyü çevresinde kaçak kazı yaptığını belirleyen ekipler 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından Mudurnu Adliyesine sevk edilen S.A, A.Ş, Ş.Y, S.D, R.D, ve H.H.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'ya bağlı Yaylabeli köyü Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özcan, traktörüyle tarlaya çalışmaya gitti.

Özcan, tarlada çalışırken, römorku makaslayan traktör devrildi. Römork ile traktör arasında sıkışan İsmail Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Özcan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

- Emekli olan ve tayini çıkan personel için veda gecesi düzenlendi

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yaparken emekliye ayrılan ve tayini çıkan 5 personel için veda gecesi düzenlendi.

Taşkesti Beldesi'nde bulunan bir termal tesiste düzenlenen veda gecesine Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya ile Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan da katıldı.

Emekli olan personellere plaket takdim edilirken tayin olanlara ise bundan sonraki iş hayatlarında başarılar dilendi.

Kaynak: AA