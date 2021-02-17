Mudurnu'daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı betonarme ev, kullanılamaz hale geldi.

Gürçam Köyü Sarıcalar Mahallesinde yaşayan Ekrem Bayrak'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Yangın, olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin