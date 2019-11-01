Mudurnu'daki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

01.11.2019 17:53

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Göynük istikametine seyreden Sümeyra Cankurtaran yönetimindeki 14 EU 772 plakalı otomobil Çavuşderesi Köyü yakınlarında savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile 3 yaşındaki oğlu Berkay Batu Cankurtaran yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atarak devrilen otomobilin sürücüsünün emniyet kemeri taktığı, oğlunun ise bebek koltuğunda olduğu için kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA