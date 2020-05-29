Mudurnu'daki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
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Mudurnu'daki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, okulun güçlendirme inşaatında çalışan Irak uyruklu işçinin üzerine kalorifer peteği düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi salıverildi.

Mudurnu'daki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
29.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:07

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, okulun güçlendirme inşaatında çalışan Irak uyruklu işçinin üzerine kalorifer peteği düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi salıverildi.

Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda depreme karşı yapılan güçlendirme çalışmasında görev alan Murtaza Tahir'in üzerine kalorifer peteği düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından "taksirle ölüme neden olma" suçlaması ile adliyeye çıkartıldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen E.K, Y.K, N.G, M.G. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mudurnu'da güçlendirme çalışması yapılan okulun binasının yanında hareketsiz yatan Murtaza Tahir'i gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık personeli, Tahir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinde, Tahir'in binada bulunan hurda malzemeleri boşaltan bir işçinin camdan attığı kalorifer peteğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirlemiş, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alınması kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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