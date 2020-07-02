Mudurnu'daki cinayete ilişkin 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
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Mudurnu'daki cinayete ilişkin 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Mudurnu'daki cinayete ilişkin 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:32

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Refik D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar N.D. ve M. Gülmez ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların önceki ifadelerine ekleyecekleri olup olmadığını sordu. Refik D. ile tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Refik D'nin konuşma şekli, olayları anlatma kabiliyeti ve her celse ifadesini değiştirmesini dikkate alarak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Heyeti, tutuklu sanık Refik D'nin bu halinin devamını kararlaştırarak dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmedip duruşmayı 4 Ağustos'a erteledi.

Bu arada duruşmanın ardından maktul Refik Gülmez'in tutuksuz yargılanan eşi M. Gülmez ile Gülmez'in yakınları arasında adliye önünde tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine saldıran taraflardan bir kadın başından hafif yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, yaralamaya sebep olduğu gerekçesiyle M. Gülmez ile bir yakını hakkında işlem başlattı.

Olay

Mudurnu-Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında, 28 Mart 2018'de yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, incelemede tabancayla öldürülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili aralarında Gülmez'in eşi M. Gülmez'in de bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, daha sonra sanıklardan ikisi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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