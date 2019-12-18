Mudurnu'da Yerli Malı Haftası etkinliği

18.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:14

Mudurnu ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Dumlupınar İlkokulu öğrencileri tarafından Belediye Düğün Salonu'nda yapılan etkinliğin açılışı Kaymakam Muhammed İkbal Yelek tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen Kaymakam Yelek, öğrencilerle sohbet ederek hazırlanan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA