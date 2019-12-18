Mudurnu'da Yerli Malı Haftası etkinliği
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Mudurnu'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Mudurnu ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

18.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:14
Mudurnu'da Yerli Malı Haftası etkinliği

ilçesinde Haftası etkinliği düzenlendi.

Her yıl 12-18 tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Dumlupınar İlkokulu öğrencileri tarafından Belediye Düğün Salonu'nda yapılan etkinliğin açılışı Kaymakam Muhammed İkbal Yelek tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen Kaymakam Yelek, öğrencilerle sohbet ederek hazırlanan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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