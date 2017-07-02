Mudurnu'da Yangın

Mudurnu ilçesinde meydana gelen odunluk yangınında 4 köpek yavrusu telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Seyrancık Mahallesi'nde bulunan Sedat Cideli'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangının odunluğun çevresinde bulunan ahşap evler ile belediye binasına sıçramasını engelledi.



İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, odunluktaki 4 köpek yavrusu telef oldu.