Mudurnu'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Dumlupınar İlkokulu tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen programda, vatandaşlara aşure ikram edildi, semazen gösterisi yapıldı.
Etkinlik, Yıldırım Bayezid Cami İmamı Eyüp Acar'ın muharrem ayının önemini anlatan konuşmasıyla sona erdi.
Programa, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin