Mudurnu'da üstyapı çalışmaları

Eski Mudurnu-Akyazı kara yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Eski Mudurnu-Akyazı kara yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Yaklaşık 15 yıl önce bölgeden Akyazı'ya gitmek isteyen sürücüler tarafından kullanılan ancak yapılan yeni kara yolu nedeniyle uzun zamandır bakımsız kalan eski Akyazı yolu üzerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Aynı zamanda bölgede bulunan köylere ulaşım için de kullanılan kara yolunun bozuk olan 3 kilometrelik bölümü Bolu İl Özel İdaresi ile Mudurnu Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı.

Köylerine ulaşımın sağlanması nedeniyle muhtarlar kurban kesti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Ümit Turhan, kurban kesimi esnasında yaptığı konuşmada, "Devletimizden Allah razı olsun. Bugün yolumuz asfalta kavuştu. Herkes memnun oldu. Artık toz, toprak, çamur içinde kalmayacağız, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kurban kesim merasimine Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili İlknur Kaymak, Mudurnu İlçe Özel İdare Müdürü Nurcan Doğuluer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köylüler katıldı.

Kurban kesiminin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin