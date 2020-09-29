Mudurnu'da üstyapı çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mudurnu'da üstyapı çalışmaları

29.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:21
Mudurnu'da üstyapı çalışmaları

Eski Mudurnu-Akyazı kara yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Eski Mudurnu-Akyazı kara yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Yaklaşık 15 yıl önce bölgeden Akyazı'ya gitmek isteyen sürücüler tarafından kullanılan ancak yapılan yeni kara yolu nedeniyle uzun zamandır bakımsız kalan eski Akyazı yolu üzerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Aynı zamanda bölgede bulunan köylere ulaşım için de kullanılan kara yolunun bozuk olan 3 kilometrelik bölümü Bolu İl Özel İdaresi ile Mudurnu Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı.

Köylerine ulaşımın sağlanması nedeniyle muhtarlar kurban kesti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Ümit Turhan, kurban kesimi esnasında yaptığı konuşmada, "Devletimizden Allah razı olsun. Bugün yolumuz asfalta kavuştu. Herkes memnun oldu. Artık toz, toprak, çamur içinde kalmayacağız, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kurban kesim merasimine Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili İlknur Kaymak, Mudurnu İlçe Özel İdare Müdürü Nurcan Doğuluer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köylüler katıldı.

Kurban kesiminin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Hazal Kaya Aleyna Tilki Özlem Yıldız
Spor Tamer Tuna Arda Turan Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudurnu'da üstyapı çalışmaları - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 14:26:06. #1.15#
title