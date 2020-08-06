Mudurnu'da üstyapı çalışmaları Mudurnu'da ilçe merkezindeki yolların asfalt çalışması başlatıldı.

Mudurnu'da ilçe merkezindeki yolların asfalt çalışması başlatıldı.

Mudurnu Belediye Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarından dolayı yapılamayan asfalt işinin yapımına başladı.

Bolu Belediyesi'nin destek verdiği asfaltlama çalışması kapsamında 1, 2 ve 3. TOKİ yolundan yolun kod farkı dürüşülerek sıcak asfalt atılmaya başlandı.

İlçenin tarihi yapıları içinde yer alan Yıldırım Beyazıt Cami'nin yanında ise yolda bulunan dolgu tamamen kaldırıldı.

Kod farkını ayarlamak için yıllardır kesme ve parke taşının kullanıldığı yol daha da aşağıya çekilerek asfalt dökülüyor.

Kaynak: AA