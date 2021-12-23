Mudurnu'da üniversite öğrencilerine atık yönetimi eğitimi verildi

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimi eğitimi verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyeleri Fulya Kırımoğlu ve İsmail Öztaş öğrencilere atıklar hakkında bilgi verdi.

Kırımoğlu, tüm bireylerin sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimiyle ilgili bilgili olması gerektiğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Kadir Torun da AA muhabirine "Dernekten okulumuzda öğrencilere yönelik cam şişeler, plastik, naylon, kağıt ve evsel atıklarla ilgili bilgilendirme yapılması istendi. Öğrenciler, bu konuda bilgilendirildi. Çevre bilinciyle alakalı sunum yapıldı." dedi.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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