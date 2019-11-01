Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Mudurnu yönüne giden Yusuf Karabayır idaresindeki 06 BH 46 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100. Yıl köyü kavşağında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.