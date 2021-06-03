Mudurnu'da trafik denetimleri sıkı şekilde uygulanıyor
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Mudurnu'da trafik denetimleri sıkı şekilde uygulanıyor

Mudurnu'da trafik denetimleri sıkı şekilde uygulanıyor
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında ilçenin giriş ve çıkış güzergahlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, durdurdukları araçların takometre, hız, muayene ve lastik kontrollerini yaptı, eksik belgeli ve brandası olmayan kamyonların geçişine izin vermeyerek ceza uyguladı.

Polis ve jandarma ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde kontrollere ağırlık vereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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