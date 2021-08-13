Mudurnu'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yulaf tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yulaf tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Fındıcak köyü Sarıcalar Mahallesi'nde İsmail Aksözün'e ait yulaf tarlasında elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa süre içerisinde büyüdü ve tarlanın bitişiğinde bulunan 5 bin tavuğun bulunduğu kümese sıçradı.

Yangına ilk müdahale, Gürçam Dereçetinören Fındıcak Köyleri Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yağın ile Ayhan Yaşar ve ilçe jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

Olay yerine itfaiye ve arazözlerin de gelmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında 5 dönüm yulaf ekili tarla yanarken, tavuk kümesi kısmen zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz