Mudurnu'da "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
Kamelya ve çocuk parkının şeritlerle kapatılması Kamelyadaki bankta yatan köpek Polislerin denetimi BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.
Kamelya ve çocuk parkının şeritlerle kapatılması
Kamelyadaki bankta yatan köpek
Polislerin denetimi BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin