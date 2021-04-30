Mudurnu'da "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
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Mudurnu'da "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Kamelya ve çocuk parkının şeritlerle kapatılması Kamelyadaki bankta yatan köpek Polislerin denetimi BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.

Kamelya ve çocuk parkının şeritlerle kapatılması

Kamelyadaki bankta yatan köpek

Polislerin denetimi BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Mudurnu'da 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Mudurnu'da 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Mudurnu'da 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Mudurnu'da 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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