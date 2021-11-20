Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan trafik denetiminde 43 sürücü alkol kontrolünden geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi.

Kent girişi ve çıkışları ile ana cadde üzerlerinde araçları durduran polis ekipleri, evrakları kontrol ederek 43 sürücüye alkol muayenesi yaptı.

Ekipler ayrıca, ticari araçları kış lastiği konusunda uyardı.