Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı - Haberler
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Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan trafik denetiminde 43 sürücü alkol kontrolünden geçirildi.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan trafik denetiminde 43 sürücü alkol kontrolünden geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi.

Kent girişi ve çıkışları ile ana cadde üzerlerinde araçları durduran polis ekipleri, evrakları kontrol ederek 43 sürücüye alkol muayenesi yaptı.

Ekipler ayrıca, ticari araçları kış lastiği konusunda uyardı.

Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

Mudurnu'da sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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