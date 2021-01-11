Mudurnu'da sis

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle Munduşlar Ovası'nda trafik yavaşlarken, Aynalıkaya geçidinde de araçlar dikkatli ve ağır seyretti.

Kentte, sağanak ise aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin