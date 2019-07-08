Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Şeyh-ül İmran Bayramı'na binlerce kişi katıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından bu yıl 45'inci Mudurnu Şeyh-ül İmran Bayramı düzenlendi.

Şeyh-ül İmran Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte mevlid-i şerif okunmasının ardından etkinliğe katılanlara etli pilav ikram edildi.

İlçede düzenlenen bayrama katılan Düzceli hayırsever İlyas Köylü ise vatandaşlara 6 ton karpuz dağıttı.

Kaynak: AA