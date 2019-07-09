Mudurnu'da semazen gösterisi yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Şeyh-ül İmran Bayramı kapsamında ilçe meydanında semazen gösterisi ile ilahi dinletisi yapıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından bu yıl 45'inci Mudurnu Şeyh-ül İmran Bayramı düzenlendi.

Bayram kapsamında Atatürk Meydanı'nda Mudurnu Müftülüğü İlahi ve Semazen grubu tarafından gösteri yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte daha sonra ilahi dinletisi ile semazen gösterisi yapıldı. Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Gösteriyi, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kara, Belediye Başkanı Necdet Türker, daire amirleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA