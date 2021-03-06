Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

06.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:32
Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mehmet K. yönetimindeki 14 BV 104 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada traktörü sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Muharrem İnce Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:33:22. #1.15#
title