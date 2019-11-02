Mudurnu'da şap karantinası
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığına rastlanan işletme karantina altına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığına rastlanan işletme karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy'de bulunan bir işletmede şap hastalığına rastlandı.
Hastalığın görüldüğü işletmeye giderek inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmeye hayvan giriş çıkışını yasakladı.
İşletmede bulunan hayvanların aşılarını yapan yetkililer, Mudurnu Belediyesinden ilçede şap hastalığının görüldüğünü ve vatandaşların dikkatli olması konusunda anons yaptırdı.