Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kilözü köyünde yaşayan Müzeyyen Kuru, kümesine girdiğinde tavuklarının öldüğünü gördü.

Annelerinin haber vermesi üzerine kümese giren Hulusi ve Erol Kuru, ölen tavukları kümesten dışarıya çıkarttıkları esnada sansarla karşılaştı.

Hulusi ve Erol Kuru, tavuklarını telef eden sansarı öldürerek yakaladı. Bu esnada Erol Kuru da sansarın saldırısına uğrayarak elinden yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin