Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu

13.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kilözü köyünde yaşayan Müzeyyen Kuru, kümesine girdiğinde tavuklarının öldüğünü gördü.

Annelerinin haber vermesi üzerine kümese giren Hulusi ve Erol Kuru, ölen tavukları kümesten dışarıya çıkarttıkları esnada sansarla karşılaştı.

Hulusi ve Erol Kuru, tavuklarını telef eden sansarı öldürerek yakaladı. Bu esnada Erol Kuru da sansarın saldırısına uğrayarak elinden yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:24:41. #1.15#
title