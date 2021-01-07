Mudurnu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Mudurnu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

07.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:32
Mudurnu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan Mudurnu'nun Taşkesti Beldesi istikametine seyreden Necdet Özçelik idaresindeki 14 AF 790 plakalı otomobil, Seymenpınarı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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