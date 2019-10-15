Mudurnu'da örtü yangını
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koğucak köyünün yaylasından dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri orman ekiplerini haber verdi.
Yangın ihbarını alan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde giderek, bölgede örtü şeklinde etkili olan yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.