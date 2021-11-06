Mudurnu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda 3 noktada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda 3 noktada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karaaslan Tepesi yanındaki ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Vatandaşlar ekipler gelene kadar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.
Bölgeye gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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