Mudurnu'da ormancılık faaliyetleri

25.10.2019 12:32

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman işinde çalışan işçilere eğitim verildi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Beyderesi ormanında kabuk soyma işlemi yapan üretim işçilerine yönelik düzenlenen eğitimde kabuk soyma sistemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında, yapılan çalışmanın zorluğu ve zaman alması açısından çok daha teknik olan sisteme sahip makinelerin orman kooperatiflerince alınmasının kaçınılmaz olduğu anlatılarak, bu konuda devletin verdiği destekler hakkında da bilgi verildi.

Eğitimde tomruk kesme ve boylama standartlarına da değinildi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında verdiği bilgide, 150 bin metreküp üzerinde endüstriyel odun üretimi gerçekleştirdikleri ve önemli oranda satış geliri beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA