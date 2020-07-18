Mudurnu'da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
18.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:36
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'dan Mudurnu yönüne giden Nurullah Demir yönetimindeki 74 AL 388 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacı Abdullah Köprüsü Virajında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA