Mudurnu'da Kurban Bayramı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bayram namazında ilçedeki tüm camiler doldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bayram namazında ilçedeki tüm camiler doldu.
İlçede bulunan tarihi Yıldırım Beyazıd Camisi'nde de Kurban Bayramı namazı coşkusu yaşandı.
Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan vatandaşlar, omuz omuza saf tuttu.
Bayrama kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, görevli imam ve vaizler tarafından verilen vaazları dinledi.
Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar camilerin önünde topluca bayramlaştı.