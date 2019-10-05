Mudurnu'da köylülerin ayı endişesi

05.10.2019 15:39

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayı saldırısı sonucu bir büyükbaş hayvan telef olurken, bir diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarpuncuk köyünde, Rıfat Sapmaz'a ait büyükbaş hayvanlara evinin yakınında ayı saldırdı.

Ayının saldırısı sonucunda bir büyükbaş hayvan telef olurken, bir tanesi de yaralandı.

Rıfat Sapmaz, ayı saldırısına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüzde ayı korkusu başladı. Evden eve gidemez olduk. Bölgede çok ayı var. Ağaçları meyveleri kırıp geçiriyorlar. Ayılar aç kalınca köye indi. Tavuk kümeslerini, ölü tavuk çukurlarını açıp tavuk yiyorlar. Onu da bulamayınca bizim hayvanlara saldırmaya başladılar. Benim bir hayvanımı öldürdü, ineğimin de göğsünü parçaladı. Hayvanı satmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Ormana ve bahçeye çalışmaya gidemedikleri için yetkililerden yardım isteyen Sapmaz, ayıları korkutmak için zaman zaman havaya ateş açtıklarını aktardı.

Kaynak: AA