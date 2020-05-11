Mudurnu'da koronavirüsle mücadele çalışması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışması devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışması devam ediyor.

İlçede koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Kurulan halk pazarında ize Türk Kızılay Mudurnu Şubesi ekiplerince vatandaşlara maske, el dezenfektanı ve broşür veriliyor.

Kaynak: AA