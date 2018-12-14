Mudurnu'da Kış Lastiği Uygulaması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik ve kış lastiği uygulaması yapıldı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı.

Araçların evraklarını inceleyen ekipler, sonra kış lastiklerini kontrol etti.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, kontrol edilen 31 araçtan 3'ü evraklarında eksiklik bulunduğu için trafikten men edildi. Bazı araç sürücülerine ise çeşitli evrak eksikliklerinden dolayı 3 bin 21 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, ilçenin girişinde ve belirlenen bazı noktalarda aralıklarla devam edecek uygulamalar ile vatandaşların huzur ve güveni sağlamayı amaçladıklarını belirtti.