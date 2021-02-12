Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor
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Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor

12.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:26

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı başladı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından tarihi Osmanlı Kasabası beyaza büründü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar yolda ilerlemekte zorlandı.

İlçede kar yağışının aralıklarda devam edeceği öğrenildi.

Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor
Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor
Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor
Mudurnu'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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