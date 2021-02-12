Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı
12.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:07
Mudurnu esnaf duası Ekmek İş yeri Detay Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan geleneksel esnaf duası, kar yağışı altında gerçekleştirildi.
Mudurnu esnaf duası
Ekmek
İş yeri
Detay
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan geleneksel esnaf duası, kar yağışı altında gerçekleştirildi.
Bir ahilik geleneği olan esnaf duası, cuma namazı öncesinde Orta Çarşı'da yapıldı.
Dükkanlarının önüne çıkarak tek sıra halinde duran esnaflar, kar yağışı altından yapılan duaya eşlik etti.
Daha sonra, hafta içi hayatını kaybeden vatandaşların hayrına hayır ekmeği ve lokum ikram edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin