Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı
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Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı

12.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:07
Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı

Mudurnu esnaf duası Ekmek İş yeri Detay Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan geleneksel esnaf duası, kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Mudurnu esnaf duası

Ekmek

İş yeri

Detay

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan geleneksel esnaf duası, kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Bir ahilik geleneği olan esnaf duası, cuma namazı öncesinde Orta Çarşı'da yapıldı.

Dükkanlarının önüne çıkarak tek sıra halinde duran esnaflar, kar yağışı altından yapılan duaya eşlik etti.

Daha sonra, hafta içi hayatını kaybeden vatandaşların hayrına hayır ekmeği ve lokum ikram edildi.

Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı
Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı
Mudurnu'da kar yağışı altında esnaf duası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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