Mudurnu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Mudurnu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "kan ver can ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mudurnu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
04.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:51

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "kan ver can ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında ilçeye gelen Kızılay ekipleri bağışları kabul etti.

İlçe merkezine kurulan kan bağışı otobüsünde Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye başkanı Necdet Türker ve kamu kurumlarının çalışanları ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı yetkilileri, kampanya kapsamında Mudurnu'da 63 kişinin kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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