Mudurnu'da kaçak kazı operasyonu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı operasyonu yapıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı operasyonu yapıldı.Alınan bilgiye göre, Yazılar Köyü Eskimezar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kazının yapıldığı alana gelen ekipler, Şeyma A, Nihat K, Yalçın K, Emrah A. ve Yaşar K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ekipler tarafından kazıda kullanılan kazma, kürek ve balyoza el kondu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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