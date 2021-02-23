Mudurnu'da ikiz ve üçüz doğuran koyunlar sahibini sevindirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Civril Köyü'nde yaşayan vatandaşın koyunları ikiz ve üçüz kuzu doğurdu.

Civril Köyü'nde yaşayan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Katmer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde vakit geçirmek için 8 tane sakız cinsi koyun aldı.

Salgın döneminde evden çıkma yasaklarında koyunlarının bakımı ile uğraşan Katmer'in koyunları kuzulamaya başladı.

Genelde ikiz kuzu veren koyunlarından birisi ise üçüz kuzu dünyaya getirdi.

Katmer, AA muhabirine, hamile olan koyunlarının kuzulamaya başlamasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, " Koyunlarımız ikiz ve üçüz kuzuladı. Kuzuların güzelliği karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Zaten hafta sonu dışarı çıkamıyorduk. Evde bunlarla ilgilenerek vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık." şeklinde konuştu.

Katmer, hayvanları çok sevdiğini ve ileride daha da çoğaltacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin